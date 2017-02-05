۷۲ پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، این پروژه های عمرانی امروز یکشنبه با حضور محمد فرهادی وزیر علوم و علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور و مسئولان این دانشگاه، در محل ساختمان مرکزی این دانشگاه در سراسر کشور افتتاح شد.

این مراسم همزمان در ۳۱ استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس درحال برگزاری است.

در مراسم همچنین دو نمایندگی دانشگاه پیام نور در اقلیم کردستان و گرجستان نیز به صورت زنده با پیام وزیر علوم افتتاح و آغاز به کار کرد. گفته شده است در نمایندگی اقلیم کردستان عراق حدود ۲۴۰ دانشجو هم اکنون پذیرش و مشغول به تحصیل می شوند.

در ادامه این مراسم از سامانه جدید IMS دانشگاه (سامانه یادگیری الکترونیک برون مرزی) رونمایی شد.

پروژه های افتتاح شده شامل پروژه های عمرانی، ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، خدماتی، رفاهی و فضاهای عمومی است.