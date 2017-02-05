به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدرضا کاظمی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولیدی آهک صنعتی هیدراته پلدختر با اشاره به اینکه ۹ سال پیش پروژه هایی با هدف اشتغالزایی و رونق اقتصادی در این شهرستان کلنگ زنی و به

فراموشی سپرده شد، اظهار داشت: انتظار می رود دولت پروژه ها را با نگاه جهادی آغاز کند زیرا مردم این شهرستان خاطره خوشی از کلنگ زنی های بی حاصل در گذشته ندارند.

وی گفت:خدمات و فعالیت های صورت گرفته با هدف کمک به اقتصاد کشور، رشد و توسعه و خدمت به مردم به ویژه در مناطق محروم انجام می شود.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی به خواسته و مطالبه مردم شهرستان پلدختر اشاره کرد و خاطر نشان کرد: مردم محروم این شهرستان نیاز به اشتغالزایی و محرومیت زدایی دارند که اجرایی کردن این پروژه ها کمک موثری در جهت محقق شدن این مطالبه به حق مردم است.

کاظمی با بیان اینکه خواسته مردم این است که پروژه ها اجرا شوند و از نیروهای بومی تحصیل کرده و توانمند شهرستان در تمام زمینه ها استفاده و جذب کار شوند، تصریح کرد: این کلنگ زنی یکی از دستاوردهای نظام اسلامی است که در شرایط ویژه و تنگناهایی که دولت با آن مواجه است در ایام الله دهه فجر با هدف رشد، توسعه، پیشرفت و اشتغال به مردم شهرستان هدیه می شود تا با بهره برداری از آن بخشی از مشکلات مردم شهرستان حل شود.