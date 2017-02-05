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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

«دراز رود» برای بختیاری‌ها منتشر می شود

«دراز رود» برای بختیاری‌ها منتشر می شود

آلبوم موسیقی «دراز رود» با هدف معرفی بخشی از موسیقی ایل بختیاری به خوانندگی ایمان پناهی از این هفته در بازار موسیقی کشور منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «دراز رود» عنوان اولین آلبوم رسمی ایمان پناهی است که  ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در فرهنگسرای شهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری با حضور بزرگان موسیقی مقامی ایل بختیاری منتشر خواهد شد.  

این آلبوم دارای ۸ قطعه است که  قطعات این آلبوم محلی را مهدی عالی، آرمان موری احمدی، بیژن حسینی و کامران بهرامی سروده اند. موسیقی و تنظیم این آلبوم نیز بر عهده حمید توفیقی بروجنی است. «سول نشم ایل»، «های دایه دایه»، «دل زخمی»، «برگ چوگ»، «تکو تینا»، «کج بیقراری»، «گل سهر سر نگین» و «دراز رود» عنوان قطعات این آلبوم محلی لری هستند.

کریم قربانی، علی رحیمی، پیام طونی، مجید علیزاده، بهمن فریادرس نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند. ضمن اینکه میکس و مسترینگ آن نیز توسط  منصور عامریان و پیام سوری انجام شده است.

کد مطلب 3897748
علیرضا سعیدی

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