به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «دراز رود» عنوان اولین آلبوم رسمی ایمان پناهی است که ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در فرهنگسرای شهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری با حضور بزرگان موسیقی مقامی ایل بختیاری منتشر خواهد شد.

این آلبوم دارای ۸ قطعه است که قطعات این آلبوم محلی را مهدی عالی، آرمان موری احمدی، بیژن حسینی و کامران بهرامی سروده اند. موسیقی و تنظیم این آلبوم نیز بر عهده حمید توفیقی بروجنی است. «سول نشم ایل»، «های دایه دایه»، «دل زخمی»، «برگ چوگ»، «تکو تینا»، «کج بیقراری»، «گل سهر سر نگین» و «دراز رود» عنوان قطعات این آلبوم محلی لری هستند.

کریم قربانی، علی رحیمی، پیام طونی، مجید علیزاده، بهمن فریادرس نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند. ضمن اینکه میکس و مسترینگ آن نیز توسط منصور عامریان و پیام سوری انجام شده است.