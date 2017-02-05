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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

سجاد انوشیروانی:

هیچ اختلافی با کیانوش رستمی ندارم/ به فکر جانشین او نیستم

هیچ اختلافی با کیانوش رستمی ندارم/ به فکر جانشین او نیستم

سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان گفت: هیچ مشکل و اختلاف نظری با کیانوش ندارم و احترام خاصی برای او قائل هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی در نشست امروز متولیان فدراسیون وزنه برداری با اهالی رسانه در واکنش به عدم حضور کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی گفت: هیچ اختلافی بین من و کیانوش وجود ندارد. او دوست صمیمی من است و همیشه با هم بوده‌ایم و احترام زیادی برای او قائلم. شرایط کیانوش را درک می‌کنم، او سه سال سخت تمرین کرد و دو مسابقات جهانی و یک المپیک را پشت سر گذاشت و طبیعتا نیاز دارد که یک ریکاوری ویژه‌ای انجام دهد. ما در دوره بعدی اردو نیز از او دعوت خواهیم کرد تا به تمرینات تیم ملی بازگردد و طبق برنامه‌ها و آئین نامه های جدید تمرین کند. ما نه تنها با کیانوش رستمی بلکه با تمامی قهرمانان ملی نیز تعامل و همکاری خاصی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر کیانوش رستمی همچنان از برنامه های فدراسیون و تیم ملی تمکین نکند چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟ گفت: اگر کسی مقررات را رعایت نکند طبیعتا شانسی نیز برای حضور در تیم ملی ندارد. البته صراحتا می‌گویم او با توجه به عدم حضورش در اردو شانسی برای بازی‌های آسیایی و مسابقات کشورهای اسلامی نخواهد داشت. ما زمان زیادی نداریم و باید برای حضور این دو رویداد بزرگ به خوبی تجهیز و آماده شویم.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا جانشینی برای کیانوش رستمی در نظر گرفته یا نه؟ گفت: کیانوش یک نابغه است و نمی‌توان جانشینی برای او انتخاب کرد. هنوز روی او حساب می کنیم. او در راه قهرمانی زحمات زیادی کشیده و همچنان به او امیدواریم.

کد مطلب 3897753

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