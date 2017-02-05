به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی بعدازظهر یکشنبه در جلسه پدافند غیرعامل اردبیل تصریح کرد: کل کلاسهای درس استان ۹ هزار مورد است که در سال ۸۵، پنج هزار کلاس غیر مستحکم و مابقی مستحکم بود.
وی با اشاره به اجرای برنامه ایمنسازی کلاسهای درس از سال ۸۵ اضافه کرد: از سال ۸۵ تاکنون هزار و ۴۰۸ کلاس درس دیگر نیز بر اساس آخرین ویرایش آییننامه دو هزار و ۸۰۰ ایمنسازی شدهاند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان ادامه داد: علاوه بر این به منظور جلوگیری از دامنه آسیب ۷۰۰ مدرسه در سطح استان تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتهاند.
لطفی متذکر شد: تعداد مدارسی که نیازمند تخریب است شامل ۲۴۶ مورد است و لازم است با تأمین فضای تحصیل مناسب نسبت به تخریب و نوسازی این مدارس اقدام شود.
وی افزود: در وضعیت فعلی تخریب و بازسازی ۱۵۹ کلاس درس نیز در دستور کار است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
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