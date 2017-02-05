همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی در قزوین برگزار می شود

حاکم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته تمدن نوین اسلامی برنامه ای ملی و سراسری است که با همکاری و هماهنگی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سراسر کشور در هفته اول اسفند ماه برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این هفته تولید ادبیات علمی و پژوهشی در باره ی تمدن نوین اسلامی و تلاشی برای ایجاد گفتمان تمدن نوین اسلامی است که می تواند زمینه شکل گیری چنین تمدن را فراهم سازد.

رئیس کمیسون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی با اشاره به برنامه های کمیسیون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی گفت: این کمیسون یکی از هفت کمیسون تخصصی هفته علمی تمدن نوین اسلامی است که مسئولیت آن به پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) واگذار شده است.

وی بیان کرد: نظر به اینکه بحث از تمدن نوین اسلامی اساساً بحث از آینده تمدنی است، کمسیون آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی می کوشد با جلب مشارکت اساتید و صاحب نظران و تولید آثار علمی و پژوهشی در حوزه آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی، به تلاش ها برای اینده نگاری و ساختن تمدن نوین اسلامی کمک کند.

قاسمی گفت: با توجه به مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور، هفته علمی تمدن نوین اسلامی به برنامه ای ملی تبدیل شده است. با این مشارکت در سطح ملی برگزاری برنامه های این هفته علمی به یک هم افزایی ملی در جهت شکل گیری گفتمان تمدن نوین اسلامی و به یک هم افزایی ملی در جهت شکل گیری گفتمان تمدن نوین اسلامی و کمک به تقویت فرایندها برای تمدن سازی منتهی می شود. این اقدام در فضایی که برای ایجاد اسلام هراسی تبلیغ می شود و سعی می شود اسلام هراسی ترویج شود، می تواند به خنثی شدن این تلاشها منجر شود.

وی در ادامه از برگزاری همزمان مراسم دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی در سراسر کشور و دومین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی روز دوم اسفندماه سال جاری در پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خبر داد.

رئیس پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با اشاره به آثار و مقالات ارائه شده در اولین هفته علمی تمدن نوین اسلامی در سال گذشته گفت: این آثار و مقالات در مجموعه ای منشر می شود که می توان آن را منبعی ارزشمند برای رجوع کسانی دانست که در حوزه تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی مطالعه و تحقیق می کنند.

رئیس کمیسون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی بیان کرد: در دومین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی از میان مقالاتی که به دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی ارسال شده، هشت مقاله از اساتید دانشگاه مختلف که در حوزه مرتبط با آینده نگاری تمدن نوین اسلامی بوده انتخاب شده که روز همایش ارائه می شود.