۶۰۰ پرستار در جهرم مشغول به خدمت هستند

علیرضا صحراییان در حاشیه مراسم تجلیل از این پرستاران شهرستان جهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در بیمارستان پیمانیه و مطهری، کلینیک هنری و اورژانس جهرم حدود ۶۰۰ پرستار در حال خدمت هستند.

وی با اشاره به اینکه روز پرستار روز تجلیل از یک قشر نیست بلکه روز تجلیل از کرامت انسانی است که انسانیت را در سنگ صبور بودن و التیام بخشیدن به همنوعان می بیند از تلاشهای شبانه روزی پرستاران تقدیر و تشکر کرد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم بیان کرد: با انتخاب روز ولادت حضرت زینب کبری(س)، بزرگ بانویی که نام او خاطره جاودانگی نهضت عاشوراست، روز پرستار نماد و ارزش والائی یافته‌ است.