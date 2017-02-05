۱.۵ میلیون زایمان طبیعی رایگان/انجام ۱۰۲ میلیون ویزیت سرپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدآقاجانی در نشست خبری روز یکشنبه به تشریح دستاوردهای معاونت درمان وزارت بهداشت پرداخت و افزود: کاهش پرداخت از جیب مردم، ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، سه هدف اصلی طرح تحول سلامت بوده است.

وی با اعلام اینکه طی سه سال گذشته میزان پرداختی از ۵۳ درصد به ۴۰ درصد رسیده است، گفت: ۷۷ درصد مردم در مقابل هزینه‌های ناشی از درمان محافظت شدند که اگر این اتفاق برای آنها نمی‌افتاد، به علت گران بودن هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌رفتند.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، بیمه شدن ۱۰ میلیون بیمه شده جدید، انجام ۱۰۲ میلیون ویزیت سرپایی با تعرفه ارزان دولتی در کلینیک‌های ویژه و همچنین ارائه خدمات برای ۱.۵ میلیون زایمان طبیعی به صورت رایگان در بیمارستان‌های وزارت بهداشت، بخش دیگری از اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه‌های مردم در حوزه درمان است.

آقاجانی ادامه داد: در مناطق محروم تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص به سه برابر افزایش یافته است و در حال حاضر حدود ۶۰۰۰ پزشک در ۳۰۱ شهر کمتر توسعه یافته به صورت تمام وقت و با فرانشیز دولتی در حال فعالیت هستند. همچنین ۸۴۳ پزشک متخصص در ۱۹ رشته تخصصی و در ۴۱۲ بیمارستان دولتی، شب‌ها کشیک هستند تا به بیماران اورژانسی خدمت ارائه کنند.

وی افزود: در ۶۵۸ پلی‌کلینیک در ۳۵۸ شهر حدود ۱۷ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص، ۱۰۲ میلیون بار با هزینه دولتی بیماران را ویزیت کردند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به راه‌اندازی ۲۵ پایگاه اورژانس هوایی و جابه‌جایی ۵۵۰۰ بیمار اورژانسی و مصدوم شدید با ۳۰۰۰ سورتی پرواز اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامه زایمان طبیعی، شاهد رشد ۶.۵ درصدی زایمان به روش طبیعی در مقایسه با سزارین هستیم. همچنین در راستای توسعه زیرساخت‌ها نیز ۴۰ هزار تخت بیمارستانی برابر ۵۰ درصد تخت‌های کشور در بیمارستان‌های وزارت بهداشت بازسازی شدند. همچنین بیش از ۳۰ هزار قلم تجهیزات سرمایه‌ای بخصوص در شهرهای مرزی در بیمارستان‌های دولتی به کار گرفته شده‌اند.

آقاجانی با بیان اینکه تا امروز ۱۴ هزار تخت بیمارستانی جدید طی اجرای طرح تحول نظام سلامت افتتاح شده است، بیان کرد: تا پایان دولت ۷۷ بیمارستان جدید نیز به بهره‌برداری می‌رسد که در تاریخ وزارت بهداشت بی‌سابقه است. این در حالی است که در دولت‌های گذشته به طور متوسط ۶ تا ۸ هزار تخت طی یک دوره ۴ ساله راه‌اندازی می‌شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر استقرار ۲۵ پایگاه اورژانس هوایی، ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس نیز به ناوگان زمینی اضافه شد که تاکنون ۲۴۰۰ دستگاه تحویل داده شده است و مابقی آنها در ماه‌های آینده تحویل داده می‌شود. در عین حال ۱۷۰ پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای نیز افتتاح شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به توسعه و احداث ۱۲۵ بخش اورژانس در بیمارستان‌های اصلی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم که در اورژانس کمترین دغدغه را از نظر تامین نیروی انسانی داشته باشیم. تا پیش از این دولت، ۵۷۰۰ تخت آی‌سی‌یو در بیمارستان‌ها وجود داشت که ما توانستیم شاهد رشد ۴۲ درصدی در این حوزه باشیم. باید این نکته را در نظر گرفت که هر یک از تخت‌های آی‌سی‌یو یک میلیارد تومان هزینه دارد.

حمایت مالی از زوج‌های نابارور

آقاجانی در ادامه درباره اقدامات وزارت بهداشت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور توضیح داد و گفت: برای ترویج زایمان طبیعی ساخت واحدهای اختصاصی زایمان مدنظر قرار داده شد که ۱۸۰۰ واحد اختصاصی در حال ساخت است. همچنین در بحث حمایت از زوج‌های نابارور ۸۵ درصد تعرفه دولتی درمان آنها را تحت پوشش قرار دادیم و ۱۷ مرکز جدید راه‌اندازی کردیم. ۴۲ مرکز موجود نیز بازسازی و تجهیز شد.

به گفته وی، ۲۵۰ پلی‌کلینیک جدید برای بهبود خدمات سرپایی با ۷۰۰۰ مطب با گرایش مناطق محروم در حال ساخت است که تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین شبکه جامع تشخیص سرطان نیز با افق ۱۰ ساله مدنظر وزارت بهداشت قرار دارد.

ساخت ۱۳۸ مرکز جامع خدمات تشخیص سرطان

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: ۱۳۸ مرکز برای ارائه خدمات سطح یک شبکه جامع تشخیص سرطان با هزینه دولتی در حال ساخت است. سطح دو که به ارائه خدمات تخصصی و سطح سه که به ارائه خدمات فوق تخصصی می‌پردازند، با هزینه غیردولتی و با تعرفه دولتی ارائه خدمت می‌کنند که مراکز آنها تا پایان دولت تحویل داده می‌شود.

آقاجانی به برنامه مدیریت درمان سکته‌های قلبی در ۵۴ بیمارستان کشور اشاره کرد و گفت: بیمارستان‌های ۲۴۷ که به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته به ارائه خدمت در این زمینه می‌پردازند به تجهیزات مدرن و پزشکان فوق تخصص در زمینه درمان بیماران قلبی مجهز شده‌اند. ۵۶ بیمارستان نیز مجری برنامه‌های سکته مغزی انتخاب شده‌اند.

وی یکی دیگر از اقدامات حوزه درمان در طرح تحول نظام سلامت را افتتاح ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی و ۱۵ اورژانس برای بیماران دچار اختلالات روانی عنوان کرد و گفت: ما برای حمایت از بیماران سوختگی، ۹ بیمارستان تخصصی و ۱۸۵ تخت سوختگی راه‌اندازی کردیم که با این اقدام ظرفیت‌ تخت‌های این حوزه ۵۰ درصد افزایش داده شد.

رونمایی سند درمان ۱۴۰۴ تا پایان سال

معاون وزیر بهداشت، از رونمایی نقشه راه ۱۰ ساله کشور با نام سند درمان ۱۴۰۴ تا پایان سال خبر داد و گفت: در زمینه سطح‌بندی خدمات درمانی تلاش کردیم تا تخت‌های بیمارستانی، نیروی انسانی تخصصی و غیرتخصصی و همچنین تجهیزات سرمایه‌ای خود را طبق نیاز مناطق سطح‌بندی کنیم. این اقدام به دسترسی مردم به خدمات پزشکی، توزیع عادلانه امکانات و تعادل میان منابع در حوزه درمان کمک می‌کند.