به گزارش خبرگزاری مهر، تک آهنگ «بیا پایین» از محصولات تازه باشگاه ترانه و موسیقی «راه» با صدای علی نصیرنژاد در فضای مجازی منتشر شد.

در این قطعه موسیقایی محمدرضا ترکی شاعر و علی نصیرنژاد به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده حضور دارند. سامان قائمی، مهدی جوانبخت، حامد اسماعیلی، مرتضی پورعلی، میلاد حبیبی و آوا صالحی اعضای گروه کر را تشکیل می دهند.

در متن ترانه قطعه «بیا پایین» آمده است:

خم شده پشت ما بیا پایین

با تو ام نه شما بیا پایین

از برای خدا از آن بالا

پسر کدخدا بیا پایین

آی مهندس جناب دکتر جان

اخوی حاج آقا بیا پایین

روی امواج قدرت و ثروت

می روی تا کجا بیا پایین

قسط من می دهم تو می گیری

وام از بانک ها بیا پایین

پول را می شود همینجا خورد

هی نبر کانادا بیا پایین

من نمی گویم از بلندی قاف

یا ز هیمالیا بیا پایین

اختلاست اگر تمام شده

لطفا از کول ما بیا پایین

ای که یک چند پیش از این بودی

کاسب خرده پا بیا پایین

صد کیلومتر رفته ای بالا

قد یک توک پا بیا پایین

می شود بوی این دو رنگی ها

عاقبت بر ملا بیا پایین

روز محشر نمی شود پیدا

پارتی آشنا بیا پایین