درگاه الکترونیکی عوارض نوسازی شهرداری همدان آماده بهره برداری است

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پیرو تاکیدات شهردار و اعضای شورای شهر همدان مبنی بر محقق کردن شهر هوشمند همدان و با تلاش کارشناسان سازمان فناوری شهرداری همدان درگاه الکترونیکی پرداخت عوارض نوسازی بر روی پرتال شهرداری همدان افتتاح می شود.

وی گفت: با افتتاح این سامانه شهروندان همدانی می توانند با ورود به سایت www.hamedan.ir در بخش پرداخت عوارض نوسازی کلیک و کارهای خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه راهنمای مراجعین نیز در این بخش پیش بینی شده است، گفت: شهروندان پس از مطلع شدن از فرایند می توانند با استفاده از شماره کارت عابر بانک و رمز دوم عوارض خود را بپردازند و همزمان گواهی پرداخت دریافت کنند.

مجیدی افزود: بر اساس تصویب شورای شهر همدان و به منظور تشویق شهروندانی که به صورت الکترونیکی عوارض می پردازند ۱۰درصد تخفیف پرداخت الکترونیکی تصویب شده که شهروندان علاوه بر بهره مندی از تخفیف از انجام سفرهای غیرضروری درون شهری نیز معاف می شوند.

مجیدی گفت: این سامانه ۱۹ بهمن ماه افتتاح می شود.