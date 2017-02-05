کشف ۷ فقره سرقت در قزوین

سرهنگ محمدقاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دستگیری یک سارق کش رو زن توسط ماموران کلانتری ۱۱ مدرس قزوین، سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت کش روزنی اعتراف کرد.

سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۲ بازار نیز در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پراید دارای راننده و یک نفر سرنشین مظنون و آن را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو تعدادی لوازم خودرو کشف و مظنونان جهت بررسی بیشتر به دایره تجسس کلانتری انتقال داده شدند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: سارقان در بازجویی تخصصی ماموران به سه فقره سرقت داخل خودرو اعتراف و ضمن تشکیل پرونده هر دو سارق تحویل مراجع قضائی شدند.

وی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد وسایط نقلیه خود را حتی برای زمانی کوتاه بدون استفاده از تجهیزات ایمنی و بازدارنده رها نکرده و در صورت امکان در شعاع دید خود یا افراد مطمئن قرار دهند.