به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه بعدازظهر یکشنبه در جلسه پدافند غیرعامل اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از ضوابط ساخت‌وساز تناسبی با اقلیم منطقه نداشته و نمی‌تواند نیازهای ایمنی ساختمان را برآورده سازد.

وی افزود: در پی حادثه پلاسکو با توجه به تأکید ماده ۲ مدیریت بحران به امر پیشگیری کمیته الزامات ایمنی ساختمان را در اردبیل تشکیل دادیم؛ چراکه نظارت دقیق بر ساخت‌وسازها دغدغه جدی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل متذکر شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم تناسب مقررات با نیاز بومی ساخت‌وساز یکی از مشکلات ایمنی ساختمان‌ها است.

به گفته امامی یگانه به عنوان مثال در شهر سردسیر اردبیل عایق‌کاری ساختمان و استفاده از پشم‌شیشه می‌بایست اجباری شود و این مهم می‌تواند تا ۸۰ درصد کاهش هدر رفت انرژی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: علاوه بر این در ساختمان‌هایی که از موتورخانه مرکزی استفاده می‌شود، لوله بخاری تعبیه نمی‌شود که لازم است برای شرایط بحرانی حتماً محلی برای لوله بخاری پیش‌بینی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با تأکید به اینکه در بحران برف ماه‌های اخیر اردبیل بیش از ۳۲ هزار تماس با اداره برق به ثبت رسیده است، اضافه کرد: لازم است تجهیزات گرمایش به شکلی باشد که در صورت قطعی برق بتوان از گاز استفاده کرد.

امامی یگانه به وضعیت نامناسب نگه‌داری ساختمان‌های مسکونی اشاره و تأکید کرد: به عنوان مثال در اغلب ساختمان‌ها آسانسور نه استاندارد و نه بیمه دارد.

وی افزود: استفاده از ژنراتور برای بیش از پنج سقف و استفاده از کپسول آتش‌نشانی ضروری است اما اغلب تجهیزات ایمنی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی به ضرورت استمرار بیمه نیز تأکید و در خصوص تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی ادامه داد: متأسفانه از سال ۸۴ تجهیزات مناسبی برای آتش‌نشانی‌ها خریداری نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با اذعان به کمبودهای مالی شهرداری ها اضافه کرد: با این وجود خرید تجهیزات لازم ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد.