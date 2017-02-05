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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

حدادعادل مطرح کرد؛

لزوم اتخاذ سیاست واحد درآموزش عالی/ پرهیز پذیرش بی حساب دانشجو

لزوم اتخاذ سیاست واحد درآموزش عالی/ پرهیز پذیرش بی حساب دانشجو

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست واحد در آموزش عالی گفت: پذیرش بدون حساب و کتاب دانشجو در رشته های علوم انسانی، منجر به بحران‌های اجتماعی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در جلسه ۱۳۱ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به برخی آمار ارائه شده، گفت: این آمارها در برخی موارد نگران‌کننده است و منجر به مشکلات و مفاسدی می‌شود.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست واحد در آموزش عالی افزود: با تعجب می‌بینیم که برغم کاهش متقاضی ورود به رشته‌های علوم انسانی در برخی از موارد افزایش ظرفیت را مشاهده می‌کنیم که به هدر رفتن منابع کشور منجر خواهد شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پذیرش بدون حساب و کتاب دانشجو منجر به بحران‌های اجتماعی خواهد شد.

در همین حال دکتر نوه ابراهیم مدیرکل دفتر  برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه، با اعلام آمادگی این وزارتخانه در راستای ساماندهی پذیرش و جذب دانشجو، گفت: اساس کار بر سند آمایش آموزش عالی قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه نیز، اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که از جمله آن می توان به نبود آمار جامع و فراگیر از دانشجویان کشور، توجه بیشتر به هدایت تحصیلی، در نظر گرفتن برخی مشکلات فرهنگی در ایجاد تقاضای تحصیلات دانشگاهی، برقراری ارتباط بین بازار کار و آموزش عالی، حفاظت از روند قابل‌قبول گسترش و تداوم آموزش ابتدایی و متوسطه در کشور و لزوم ورود و سیاستگذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه، اشاره کرد.

اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی نسبت به برنامه‌ریزی برای تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در علوم انسانی، در نظر گرفتن کلیه متغیرهای مؤثر بر آموزش عالی در هرگونه برنامه‌ریزی، پیوستگی کلیه مقاطع آموزش در هرگونه برنامه‌ریزی برای ساماندهی آموزش عالی کشور، در نظر گرفتن تجربیات موفق کشور در این زمینه، برنامه‌ریزی برای جذب و گزینش نخبگان و استعدادهای برتر به علوم انسانی و تحلیل کیفی کلیه آمارها در این زمینه، پیشنهاد دادند.

کد مطلب 3897788

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