بهره برداری سه بیمارستان خراسان جنوبی با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بشرویه ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، یاد و خاطر شهدای عرصه پیروزی انقلاب اسلامی را گرامیداشت.

وی از بهره برداری از سه بیمارستان در استان در آینده نزدیک با سفر رئیس جمهور خبر داد و افزود: بیمارستان فردوس و بیمارستان رازی بیرجند، مرکز درمان سرطان بیرجند از جمله پروژه‌های قابل افتتاح در سفر رئیس جمهور خواهد بود.

وی بیان داشت: پس از آن مواردی چون اورژانس بشرویه، فردوس، خوسف و... را دنبال خواهیم کرد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: از ظرفیت‌های استان برای توسعه استفاده می‌کنیم و تلاش برای جذب منابع ملی و اعتبار از ردیف‌های متفرقه بودجه هستیم.

وی اظهارداشت: امسال با پیگیری‌های صورت گرفته ردیف ویژه‌ای برای استان‌های در حال توسعه در نظر گرفته شد که می‌تواند موجب پیشرفت استان شود.

پرویزی بیان کرد: دولت در شرایط سختی از فشارهای کشورهای خارجی، قطع روابط سیاسی و تجاری تورم و نابسامانی اقتصاد دولت را تحویل گرفت.

وی افزود: با این وجود دولت باعث آرامش بازار و بخش اقتصادی شد که به توقف فضای تورمی کمک و حتی به تدریج تورم کاهش یافت.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: ایجاد اعتماد مردم به دولت سبب شد که این اتفاق تثبیت شود و روز به روز تورم کاهش پیدا کند و امروز یک رشد منطقی را شاهد هستیم.

وی افزود: کنترل تورم به منزله ارزان شدن نیست بلکه جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها است.

پرویزی همچنین به دیگر تلاش‌های دولت در حوزه اقتصادی با داشتن شرایط سخت بسیار اشاره کرد.

وی افزود: در حوزه نفت و گاز دولت در این سه سال به اندازه ده سال قبل خود کار کرد و هم اکنون دو برابر سال ۹۲ در کشور گاز تولید می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در حوزه نفت نیز با همه تحریم‌ها و سختی‌ها هم اکنون به نقطه‌ای به قبل از تحریم‌ها رسیده‌ایم و تولید نفت خود را به روز کرده‌ایم.

پرویزی اظهار داشت: در حوزه راه‌ها واقعاً در سه سال اخیر اکثر راه‌ها آسفالت و یا روکش شده است، در حالی که تا قبل از این دولت حتی محورهای اصلی پرتردد هم دست نمی‌خورد اما در این دولت حجم عظیمی از آسفالت و روکش انجام شد.

وی بیان کرد: امسال همچنین با افزایش تولید گندم به خودکفایی رسیده‌ایم.

پرویزی اظهار داشت: در حوزه صادرات نیز دو سال است تراز تجاری ایران مثبت است که این به معنای صادرات بیش از واردات است.

وی افزود: از سال گذشته تا هم اکنون در مرز ماهیرود به اندازه سال ۹۴ صادرات داشته‌ایم و امیدواریم که از ۷۵۰ میلیون دلار سال گذ شته به یک میلیارد دلار صادرات برسیم که این صادرات محصول تولیدات داخل است.

پرویزی گفت: این دولت در سه سال اخیر تلاش کرده صنایع را سرپا نگه دارد و یا رونق ببخشد که در این راستا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به موانع در مسیر پیشرفت گفت: امریکا یکی از این موانع است که همواره برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند لذا ما بایستی با مدیریت خود در مسیر نقشه‌های آنان قرار نگیریم.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: خشکسالی راهش مشارکت مردم است و جهادکشاورزی و فرمانداری بایستی کشاورزان را به استفاده از روش‌های نوین آبیاری تشویق و ترغیب کنند.

وی افزود: سال گذشته دولت به بانک مرکزی ابلاغ تضمین پرداخت تمام خسارت جرائم و کارمزد وام‌ها کشاورزی و دامداری را تا سه سال استمهال کنند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: امسال کل بودجه استانی ۷۸ میلیارد تومان بوده است.

پرویزی در خصوص راه‌های شهرستان بشرویه گفت: وضعیت راه بشرویه به بجستان را از طریق کارشناسان بررسی می‌کنم اما وعده‌ای برای انجام آن نمی‌دهم چون پروژه صفردرصد است و گرفتن اعتبار برای آن کار مشکلی است.

وی همچنین در خصوص معادن افزود: برای شناسایی اطلاعات معادن ۱۳۰ هزار کیلومتر پرواز در استان انجام شده و بناست تا ۲۰۰ هزار کیلومتر طول در استان به همراه عکس برداری پرواز انجام شود که با تکمیل این برنامه اطلاعات لازم برای ارائه و جذب سرمایه گذار در بخش معادن فراهم می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بنیاد برکت در خصوص طرح‌های مشارکتی اظهار تمایل کرده اما به تنهایی تمایلی به انجام طرح ندارند.