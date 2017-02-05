پناهجویان در دریای مدیترانه به شمال آفریقا بازگردانده شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، «توماس اوپرمن» رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات ها در پارلمان آلمان با درج یادداشتی اختصاصی در روزنامه فرانکفورترآلگماینه آورده است: پناهجویانی که در دریای مدیترانه شناسایی و از آب گرفته می شوند، باید به کشورهای شمال آفریقا باز گردانده شوند.

وی در ادامه یادداشت خود آورده است: برای آن که مبارزه علیه قاچاق انسان از روند بهتری برخوردار شود، باید ریشه های آن را خشکاند و برای دستیابی به این منظور باید پناهجویانی که از دریای مدیترانه گرفته می شوند به کشورهای شمال آفریقا فرستاده شوند و آنجا مورد مراقبت قرار بگیرند.

گفتنی است پیشنهاد اوپرمن بخشی از یک «طرح پنج جزئی» برای ایجاد «قانون مهاجرت و آوارگان منسجم» در اتحادیه اروپا است.