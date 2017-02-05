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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

توسط حوزه هنری بوشهر؛

نمایشگاه عکس انقلاب در بوشهر افتتاح شد

نمایشگاه عکس انقلاب در بوشهر افتتاح شد

بوشهر - با تلاش حوزه هنری بوشهر، نمایشگاه عکس انقلاب با ارائه آثاری از اکبر اسکرووالا در گالری سوره بوشهر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه آئین افتتاح این نمایشگاه ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: مردم استان بوشهر در عرصه‌های مختلف حضوری گسترده و پرشور داشته‌اند و در ایام انقلاب نیز گام‌های اساسی توسط مردم این استان برداشته شده است.

امید پارسایی‌فر با اشاره به نمایش ۳۸ عکس اثر اکبر اسکرووالا عکاس بوشهری در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: این عکس‌ها برای نخستین بار به معرض نمایش عموم گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به استقبال مطلوب مردم از این نمایشگاه بیان کرد: اکبر اسکرووالا عکاس بوشهری در زمان انقلاب ۲۲ سال سن داشت و با دوربینی که حرفه‌ای هم نبوده، آثار بسیار خوبی را از آن دوران ثبت کرده است.

رئیس حوزه هنری بوشهر با اشاره به اینکه این تصاویر از مستندترین اسناد انقلاب در استان بوشهر هستند،‌ اضافه کرد: در حوزه هنری بوشهر افتخار داریم که این عکس‌ها را برای مردم به نمایش گذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: آثاری که در این نمایشگاه به معرض دید گذاشته شده است، در قالب یک کتاب چاپ و منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس انقلاب از امروز ۱۷ بهمن‌ماه تا ۲۲ بهمن‌ماه همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۲۱ میزبان علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 3897799

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