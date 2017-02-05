۲ پروژه خدماتی در شهرستان فومن به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حجت شعبانپور معاون عمرانی استاندار گیلان، حسین اسماعیل پور فرماندار،حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از روسای دستگاه اجرایی شهرستان فومن بعد از ظهر یکشنبه دو پروژه عمرانی و خدماتی به بهره برداری رسید.

جایگاه سوخت طبیعی cng شماره ۲ شهرداری فومن که عملیات اجرایی آن از سال ۹۳ شروع شده بود با مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع با بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار یکی از پروژه های افتتاحی بود.

همچنین در این روز اورژانس دهستان گوراب پس فومن نیز با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان نیز به بهره برداری رسید.

مجموع اعتبارات هزینه شده برای این دوپروژه که از محل اعتبارات استانی و داخلی و بیش از چهار میلیارد تومان بوده است.