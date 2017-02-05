امدادگران در کولاک آبعلی و گدوک نیروی رسمی نبودند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدیون در همایش بشردوستان سرخ نشان و اعطای درجه های امدادی، افزود: در دو هفته ای که به عنوان دبیرکل جمعیت مشغول به کار شده ام، فعالیت اجرایی خود را بلافاصله در سیل سیستان و بلوچستان و برف و کولاک اخیر در کشور آغاز کردم.

وی با اشاره به اینکه شرط ما در هلال احمر، بیشتر عمل کردن و کمتر حرف زدن، است، اظهار کرد: بر این اساس به محض وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، بلافاصله در مناطق تحت تاثیر حاضر شده و از نزدیک شاهد روند امدادرسانی به هموطنان بودم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور خود در جاده های برف گیر و برف و کولاک اخیر آبعلی، گفت: در این عملیات امدادرسانی، نقش موثر هلال احمر واقعا ملموس بود.

وی با بیان اینکه امدادگران برای خدمت به هموطنان خود در گردنه گدوک از جنس مردم بوده و برای مردم خدمت می کردند، تصریح کرد: این از خودگذشتگی امدادگران؛ تبیین کننده ایثاری است که برگرفته از دوران دفاع مقدس بوده است.

محمدیون با اشاره به اینکه هلال احمر از نظر تجهیزات و امکانات نیازمند تقویت و توجه بیشتر است، عنوان کرد: دولت و مجلس باید هلال احمر را به عنوان نهادی مردمی و در خدمت به مردم و کمک یار دولت در نظر گرفته و این نهاد مردمی را در خدمت بهتر و بیشتر به مردم یاری کنند.

سازماندهی ٥٠ هزار امدادگر در سراسر کشور

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، گفت: هم اکنون ٦٠ هزار امدادگر در جمعیت هلال احمر مشغول فعالیت هستند و مقرر شده است در قالب طرح سازماندهی، ٥٠ هزار امدادگر در سراسر کشور سازماندهی شوند.

وی با اشاره به اعطای درجه به ٢٥٠ امدادگر استان قزوین در قالب طرح سازماندهی، افزود: در قالب این سازماندهی، تیم بندی عملیاتی، آموزش و صدور کارت شناسایی امدادگران نیز با هدف نگهداشت نیروی انسانی انجام خواهد شد.

تقویت انبارهای هلال احمر برای ارائه خدمات به هموطنان ضروری است

حمید ره‌انجام مدیرکل هماهنگی مجامع و امور استان‌های هلال احمر هم در این مراسم با اشاره به اینکه دوسال پیگیری برای استقرار بالگرد در استان قزوین با همدلی و همکاری به ثمر نشست، گفت: هلال‌احمر در حوادث اخیر کشور نقش بسیار پررنگی ایفا کرده و با توجه به توان و پتانسیلی که برای امدادرسانی به مردم به کار بسته است، تقویت انبارهای آن برای ارائه خدمات به هموطنان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه برای ماندگاری امدادگران و داوطلبان هلال احمر در صحنه خدمت باید این نهاد مردمی را تقویت کرد، افزود: پروژه های مهمی در استان قزوین از جمله راه اندازی مرکز توانبخشی هلال احمر، تبدیل پایگاه های کانکسی به ساختمان و راه اندازی انبار مرکزی استان و... در دست احداث است.