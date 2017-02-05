اولین جشنواره ملی کتاب سال برترسبک زندگی اسلامی-ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای نخستین بار اقدام به برگزاری جشنواره ملی کتاب سال برتر با محوریت سبک زندگی اسلامی-ایرانی کرده است.فراخوان این جشنواره در دو بخش موضوعات اصلی و ویژه منتشر شده است.
تولید دانش در عرصه سبک زندگی عنوان درجه اول در بخش موضوعات اصلی است. تعاریف، مفاهیم، مبانی و چارچوبهای اصلی سبک زندگی، آثار مطالعات سبک زندگی در عرصههای اجتماعی، مفهوم الگوسازی در سبک زندگی و بایستههای آن، مدیریتپذیری سبک زندگی و بایستههای آن، شبکهسازی مفهومی سبک زندگی با علوم انسانی، سبک زندگی و معنای زندگی، سبک زندگی، تنوع طلبی و عاملیت فردی و همچنین شبکهسازی معنوی سبک زندگی با علوم اسلامی و الهیاتی سایر محورهای بخش اصلی است.
همچنین اوقات فراغت و صنایع سرگرمی عنوان درجه اول در بخش موضوعات ویژه این جشنواره است. جایگاه اوقات فراغت و صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی، آسیب شناسی و بایستههای صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی، چالشهای صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی، راهبرد و افقسازی در حوزه صنایع سرگرمی در الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مدلهای سرگرمی و صنایع در ایران اسلامی و تحلیل آن با نگرش ویژه بر الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانیسایر محورهای بخش ویژه جشنواره است.
اولین جشنواره ملی کتاب سال برتر سبک زندگی اسلامی-ایرانی در قالبکتابهای دینی، کتابهای اخلاقی و تربیتی، کتابهای هنری و ادبی، کتابهای اجتماعی و سیاسی، پایاننامههای مقطع کارشناسیارشد و دکتری و پایاننامههای سطح سه و چهار حوزه علمیه به مخاطبان فراخوان داده است.
پژوهشگران، دانشجویان، طلاب و نویسندگان تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ فرصت دارند که آثار و مطالبشان در قالبهای اعلامی جشنواره را به پایگاه اینترنتیwww.lifestylebook.irیا آدرس ایمیل lifestylebook.fest@gmail.comو یا به نشانی تهران-خیابان انقلاب اسلامی-بعد از تقاطع خیابان فلسطین-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ارسال کنند. علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای۶۶۹۶۵۱۱۹۰۲۱تا ۶۶۹۶۵۱۲۱۰۲۱(داخلی ۴۵۲۹) تماس بگیرند.
اختتامیه این جشنواره ۲۰ اسفند سال جاری در سالن سعدی برج میلاد برگزار میشود.
حجتالاسلام و المسلمین محمد شیخالاسلام دبیر جشنواره، امیر بیات دبیر اجرایی و سید احمد سیدی مطلق دبیر هنری و مبین دودانگیبه عنوان مسئول اجرایی و دبیرخانه این جشنواره معرفی شدهاند.
نظر شما