حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان تا روز سه شنبه اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر استقرار جو نسبتاً پایدار طی سه روز آینده در استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه وضعیت جوی در اکثر مناطق استان به صورت صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود، ابراز داشت: روز دوشنبه با گذر موج ضعیف از روی استان در برخی مناطق افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت هوای شهرستان اصفهان در سه روز آینده نیز گفت برای شهر اصفهان نیز در این بازه زمانی آسمانی صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز اضافه کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده یک تا سه درجه سانتی گراد افزایش خواهد داشت.