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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

در چهارمین روز جشنواره فجر اصفهان؛

«ماه‌گرفتگی» و«آزدی به قید شرط» اکران می‌شود

«ماه‌گرفتگی» و«آزدی به قید شرط» اکران می‌شود

اصفهان - معاون فرهنگی و هنری ارشاد اصفهان از اکران فیلم‌های «ماه‌گرفتگی» و «آزدی به قید شرط» در ]چهارمین روز از جشنواره فجر اصفهان خبر داد.

پرویز طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ابتدا قرار بود هشت فیلم از سی و پنجمین جشنواره فجر در اصفهان اکران شود که در نهایت این تعداد به ۱۶ عدد افزایش یافت.

وی افزود: بر این اساس از ۱۴ تا ۲۱ بهمن‌ماه هر روز دو فیلم در سه سانس ۱۷، ۱۹ و ۲۱ در دو سینمای ساحل و فلسطین اکران می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری ارشاد اصفهان در ارتباط با فیلم‌های در صف اکران برای چهارمین روز جشنواره فجر اصفهان بیان داشت: امروز از ساعت ۱۷ اکران فیلم «آزادی به قید شرط» به کارگردانی و تهیه کنندگی حسین شهابی را در سه سانس در سینما فلسطین شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: امروز همچنین در سه سانس فیلم «ماه گرفتگی » به نویسندگی مهدی آذرپندار و کارگردانی مسعود اطیابی در سینما ساحل اکران می‌شود. 

کد مطلب 3897810

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