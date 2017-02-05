نیاوران میزبان «شب های جنوب» شد/ حضور گروه های پرمخاطب

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت «شب های جنوب» ساعت ۲۱ روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه با اجرای گروه های تلفیقی «جستو»، «داماهی»، «کماکان» واجرای تک نوازی گیتار و خوانندگی ناصر منتظری میزبان علاقمندان موسیقی خواهد بود.

پدرام نیک سیرت مدیر برگزاری این ویژه برنامه ها درباره محتوای کنسرت ها توضیح داد: موسیقی جنوب ایران به دلیل طبیعت گرم این منطقه سرشار از شور، نیرو و حرارت است. این موسیقی فضایی است که در استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان رواج دارد و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل می شود. آنچه بیش از هر چیز در بررسی موسیقی این منطقه به خصوص هرمزگان دارای اهمیت به نظر می رسد، ترکیب جمعیتی جنوب کشورمان است. در این منطقه به جز ساکنان محلی، تیره های دیگری از جمله مهاجران بسیار قدیمی آفریقایی نیز زندگی می کنند که هر کدام تاثیر خود را بر این موسیقی گذاشته اند.

وی ادامه داد: آواز بندری به باور برخی از شناسندگان با موسیقی بومیان آفریقایی به ویژه از نظر ریتم پیوندی ژرف و ریشه دار یافته است. خود موسیقی جنوب ایران هم بسیار متنوع است و شکل های مختلفی از جمله بندری، سبالو، یزله، لیوا، موسیقی زار، شروه، چاوشی، لالایی بندری، نی مه خوانی دارد که ما در این برنامه ها سعی داریم بخشی از موارد ذکر شده را به مخاطبان ارائه دهیم.