بررسی علت عدم تمایل دانش آموزان نخبه به تحصیل در علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۳۱ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آمارهای ارائه شده در این کارگروه درخصوص تحصیل در رشته علوم انسانی گفت: هرچند ارائه آمار خوب است اما باید راه‌حل هم ارائه بدهیم. باید با همکاری همه نهادها در این زمینه تدبیر اندیشیده شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید این موضوع بررسی شود که چرا رشته‌های علوم انسانی در جذب نسبت به رشته‌های علوم تجربی و ریاضی در مرتبه بسیار پایین‌تری قرار دارند و چرا دانش آموزان نخبه نسبت به تحصیل در علوم انسانی بی رغبت هستند؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به لزوم توجه به برخی از رشته‌های فنی و حرفه‌ای گفت: برخی در کشور رشته‌هایی که در ایجاد رشد اقتصادی مؤثر هستند را با تبلیغات و فضاسازی منفور جلوه داده‌اند.

وی با تاکید براینکه باید رشته‌های کاربردی و تولیدی تقویت شوند، ادامه داد: باید با استفاده از آمار دانشگاه آزاد اسلامی یک آمار تلفیقی تدوین و ارائه شود.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به جاذبه‌های برخی رشته‌های تحصیلی کشور گفت: می‌توانیم با برنامه‌ریزی رشته‌های علوم انسانی، مشکل فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها را حل کنیم.

در ادامه جلسه برنامه‌ها و سرفصل‌های رشته آموزش زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی این برنامه‌ها و سرفصل‌ها در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید و بررسی برنامه‌ها و سرفصل‌های مقطع دکترا به جلسه آینده موکول شد.