به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسم ظهر یکشنبه در جلسه ایجاد شعبه استانی انجمن مقابله با گرسنگی در زمینه تغذیه و ناامنی غذایی در همدان، بر ارتقای دانش تغذیه جامعه با کمک خیران و ایجاد ظرفیت برای فعالیت آنان تأکید کرد.

قاسم با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این انجمن، اعلام کرد: نقشه تغذیه و ناامنی غذایی در کشور بر اساس نیازهای استان‌ها تدوین شده است و باید برای بهبود امور، مدیران و مسئولان هر استان در جریان شفاف مسایل قرار گیرند.

وی با بیان اینکه وظایف ادارات مختلف در این نقشه تعیین شده و در چند استان، دفتر این نمایندگی ایجاد شده است، گفت: در استان همدان، قدم‌های اولیه برای تشکیل انجمن مقابله با گرسنگی در زمینه تغذیه و ناامنی غذایی برداشته شده و ظرفیت و فرصت خوبی در استان همدان به دلیل وضع مناسب نسبت به سایر استان‌ها وجود دارد.

قاسم ورود مجمع خیرین سلامت به این مقوله را خواستار شد و بر اهمیت نقش تغذیه بر سلامت افراد تاکید کرد.

وی بر ارتقای دانش تغذیه جامعه با کمک خیران و ایجاد ظرفیت برای فعالیت آنان با هدایت استانداری به عنوان هماهنگ کننده اصلی و مراکز مرتبط در این زنجیره شامل اصناف، رستوران‌ها، هتل‌ها وغیره تأکید کرد.

وی سر و سامان دادن به وضع تغذیه جامعه را خط مقدم اقدامات دانست و با بیان اینکه بر اساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در ایران ۱۷ میلیون نفر در سال اسراف و مازاد غذا وجود دارد، افزود: اگر بتوانیم ۱۰ درصد از این میزان اتلاف بکاهیم، جمعیتی بالغ بر ۵ تا ۶ میلیون نفر بدون هیچ هزینه‌ای، پوشش داده می‌شوند.

قاسم با اشاره به اینکه انجمن مقابله با گرسنگی، ساختاری داوطلب‌محور دارد و بر اساس بسترهای علمی و حمایتی اقدام می‌کند، ابراز امیدواری کرد: با تمهید زیرساخت‌ها و تهیه لوازم مورد نیاز، این چرخه بتدریج در کشور شکل بگیرد و بتوانیم با توجه به زمینه‌های مذهبی و اجتماعی موجود، کشور را به عنوان الگو به جهان معرفی کنیم.

وی به روال انجام امور در این انجمن شامل شناسایی، تداوم یا عدم تداوم حمایت و توانمندسازی افراد بر اساس نوع نیاز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای حل مشکل در این حوزه، ورود تخصصی به حوزه‌های ناهنجاری‌ها به خصوص آسیب‌های اجتماعی است.

قاسم به شناسایی افراد نیازمند واقعی به عنوان هدف انجمن مقابله با گرسنگی اشاره کرد و ادامه داد: ارتباط بین بخشی برای ارزیابی توانمندی و بکارگیری ظرفیت استان‌ها با هدف حل مشکلات استان‌های دیگر با تعیین استان‌های معین همراه با ورود مسئولان و مردم انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: گرسنگی مشکلی بین نسلی است که اگر نتوانیم آن را حل کنیم، معضل به نسل‌های بعد سرایت می‌کند.