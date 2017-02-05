۳ هزار سند برای موقوفات خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اقدامات انجام شده در طول پنج سال خدمت خود در استان، اظهار داشت: بازگشت اراضی موقوفه به موقوفات یکی از مهمترین موضوعاتی بود که طی این سال ها دنبال شده است.

وی با اشاره به اینکه قبل از این بخشی از اراضی وقفی در اختیار ادارات و دستگاه های دولتی بود، عنوان داشت: در همین راستا با تفاهم و یا از طریق مراجع قضایی پیگیر بازگشت این اراضی شدیم و بخش قابل توجهی از اراضی به موقوفات بازگشت.

مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه در این راستا طی پنج سال گذشته، ۱۲ هکتار اراضی موقوفه به وقفیات استان بازگشته است، عنوان داشت: علاوه بر این بیش از ۸۰۰ موقوفه را نیز خود مردم به موقوفات برگرداندند.

گرایلی همچنین از اخذ سند مالکیت برای بیش از سه هزار موقوفات استان طی پنج سال گذشته خبر داد و گفت: این در حالی است که مجموع اسناد گرفته شده برای موقوفات استان قبل از سال ۹۰، دو هزار و ۱۰۰ سند بود.

وی با بیان اینکه با تلاش و کارهای انجام شده طی این مدت اعتماد مردم به سازمان اوقاف افزایش یافته است، بیان داشت: نتیجه این اعتماد این بود که طی پنج سال گذشته بالای ۷۰۰ وقف جدید دراستان به ثبت رسیده است.

مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اضافه کرد: با همه این وجود هنوز هم از برنامه پیش بینی شده برای سازمان عقب هستیم و به همین دلیل از مردم خراسان جنوبی عذرخواهی می کنم اگر نتوانسته ایم توقعات آن ها را در حفظ، نگهداری موقوفات برآورده کنیم.

گرایلی با بیان اینکه آنچه مردم استان را خسته کرده وعده و وعید است، عنوان داشت: آنچه مردم از مسئولان انتظار دارند کار کردن و خدمت به مردم است.