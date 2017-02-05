فاز دوم تولید سولفات پتاسیم در ایوان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام ظهر امروز یکشنبه در آیین بهره برداری از این طرح صنعتی اظهار داشت: خط تولید سولفات پتاسیم با ظرفیت روزانه ۴۰ تن در ادامه محصولات قبلی این واحد صنعتی به خطوط تولید اضافه شده است.

یارالله نصیری افزود: با راه اندازی این قسمت تعداد ۳۰ فرصت شغلی جدید به میزان اشتغالزایی این واحد اضافه شده و با احتساب ۴۰ نیروی قبلی به کارگیری شده اشتغالزایی شرکت تعاونی ۲۴۵۱ ایوان به ۷۰ نفر رسیده است.

وی با اشاره به کل سرمایه گذاری انجام شده در این شرکت تصریح کرد: برای راه اندازی این واحد تولیدی بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که مبلغ ۴.۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ۶۱ میلیارد ریال تسهیلات ریالی با عاملیت بانک صادرات پرداخت شده و مابقی نیز از محل آورده سهامداران تامین شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: بهره برداری از فاز اولیه این طرح در زمینه تولید اسید کلریدریک با ظرفیت روزانه ۲۵ تن و اسید سولفوریک با ظرفیت روزانه ۴۰ تن در نیمه اول سالجاری و به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور سید محمود نوابی حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، مروارید استاندار ایلام و سایر مسئولان محلی صورت گرفت.