به گزارش خبرنگار مهر، طاهره دوروزی ظهر یکشنبه در همایش «انقلاب و مبارزان خستگی‌ناپذیر» در همدان با بیان اینکه جانفشانی‌های شهدا و جانبازان و مبارزان انقلابی، کشور را به جایگاه فعلی رسانده است، گفت: مرحومه خانم دباغ به عنوان یار انقلابی امام(ره) بانوی مبارزی بود که تمام زندگی و امنیت خود را صرف انقلاب کرد.

وی بابیان اینکه حضور بانوان مبارز و انقلابی همچون مرضیه حدیدچی در پایداری و تثبیت نظام از ارکان مهم انقلاب اسلامی است، گفت: نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی بی‌بدیل است.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان گفت: بانوان مبارز قدم به قدم همراه مردان و همسران خود برای پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه می‌کردند و مادران علاوه بر نقش موثر خود در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس در پرورش نسل انقلابی نیز تاثیرگذار بوده و هستند.

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نقش زنان را در جامعه احیا کرد، تاکید کرد: نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و تربیت نسل‌های انقلابی افتخاری برای جامعه زنان است.

دختر مرحوم مرضیه حدیدچی نیز در این همایش با بیان اینکه رمز موفقیت انقلاب اسلامی ایران اندیشه ژرف حضرت امام(ره) است، گفت: باید با عقل و شور و شعور آن را دریافت کرد.

رضوانه دباغ با اشاره به اینکه انقلابی بودن به حفظ رابطه، عمل و پیوستگی خود با انقلاب است، گفت: رمز موفقیت مرحومه دباغ اخلاص و کار برای رضای خدا بود.

وی با بیان اینکه مادرم به دور از غفلت و جهالت و با درایت خاص و با همراهی پدرم به موفقیت رسید و هیچ گاه خود را برتر ندانست، گفت: نباید کوچک‌ترین دل‌رحمی نسبت به دشمن داشت.

وی با بیان اینکه با انتقال ندادن نگرش و اهداف امام خطا روی خطا می گذاریم، گفت: باید در انتقال نگرش‌ها و اهداف امام به نسل‌های بعد تلاش کرد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه قرآن آن طور که باید چه قبل و چه بعد از انقلاب شناخته نشده است، گفت: تنها با تکیه بر قرآن موفقیت حتمی است.

سید کاظم اکرمی با اشاره به اینکه خانم دباغ از بانوان انقلابی بی‌همتا در زمان خود بود، افزود: وی در دوران زندگی خود قرآنی زندگی کرد و در نهایت به موفقیت رسید.

وی بابیان اینکه قبل از انقلاب تنها ۱۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها بانوان بودند، گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی حضور ۵۰ درصدی دختران در دانشگاه‌ها است.

در پایان این مراسم از سید کاظم اکرمی و رضوانه دباغ دو مبارز انقلابی تجلیل شد.