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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی:

نقش بانوان در حوزه های اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد

نقش بانوان در حوزه های اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد

بیرجند- معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: باید نقش زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی عصمت سرفرازی پیش از ظهر یکشنبه در همایش حمایت از کالای ایرانی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: نقش زن در جامعه و هشت سال جنگ دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه یکی از معیارهای مهم توسعه، توجه به منابع انسانی است، افزود: زنان نیز به عنوان نیمی از سازندگان این منابع، باید مورد توجه قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: باید جامعه از توانمندی های بانوان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استفاده کند.

سرفرازی با اشاره به بیانات رهبری پیرامون نقش موثر زن در جامعه، اظهار کرد: همچنین بنا به روایات و احادیث، اگر زن های انساز ساز از جامعه گرفته شوند، جامعه به انحطاط کشیده می شود.

وی ادامه داد: تاریخ اسلامی نشان دهنده این امر است که در هر اتفاق موثر و مطلوب، حضور یک زن مشاهده شده است.

سرفرازی تربیت فرزند صالح را از اصلی ترین وظایف یک زن دانست و گفت: حضور یک زن در جامعه نباید مانعی برای پرورش صحیح فرزندانش باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: اگر زنان در جامعه نقشی نداشته باشند، بسیاری از برنامه ها به نتیجه نخواهد رسید.

کد مطلب 3897826

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