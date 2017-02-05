نمی توان به آسانی اقتصاد روسیه را نابود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری روگوزین» (Dmitry Rogozin) معاون نخست وزیر روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که کسی نمی تواند به آسانی اقتصاد روسیه را نابود کرده و اراده سیاسی آن را تغییر دهد.

«دیمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه امروز در پیامی توئیتری در این باره گفت: نمی توان به تهدید و ارعاب روسیه مبادرت ورزید.

معاون «دیمیتری مدودف» ادامه داد: تحریم هائی که پیشتر علیه صنایع ما اعمال شد، همه به تأثیراتی منتهی گشت که بر خلاف انتظارات مقامات اروپائی بود.

لازم به ذکر است، غرب روسیه را به تشدید درگیری ها در اوکراین و حمایت از استقلال‌ طلبان این کشور متهم می‌کند؛ حال آنکه روسیه این اتهامات را رد کرده ست.

کشورهای غربی با طرح چنین ادعاهایی، از سال ۲۰۱۴ چندین دور تحریم‌ را به مسکو تحمیل کرده‌ اند. این در حالیست که گروه نرماندی در نشست ماه های گذشته خود درباره حل و فصل بحران در اوکراین و کمک های روسیه در این راستا ابراز خوش بینی کرده بود.

در همین راستا، سران گروه موسوم به نرماندی شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در ماه های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن پیمان مینسک و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداخته بودند.

گفتنی است، تا کنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.