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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

جمعیت هلال احمر بوشهر در مانور زلزله مدارس رتبه عالی را کسب کرد

جمعیت هلال احمر بوشهر در مانور زلزله مدارس رتبه عالی را کسب کرد

بوشهر - با توجه به ارزیابی انجام شده توسط سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمر استان بوشهر حائز رتبه عالی در برگزاری هجدهمین مانور زلزله در مدارس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر، برنامه امسال مانور زلزله در مدارس با رویکرد تاب آوری محلات، در سطحی بسیار بالاتر نسبت به سال‌های گذشته برگزار شد و جمعیت هلال احمر استان بوشهر با کسب امتیاز ۱۰۶ بالاترین امتیاز را ارزیابی به‌عمل آمده به‌دست ‌آورد و به مقام عالی رسید.

همچنین این جمعیت در حوزه مهم و خطیر روابط عمومی و اطلاع رسانی و تجلی اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر در بخش خبر و ارتباطات رسانه‌ای در سومین جشنواره گلچین هلال در تهران جزو ۳ دستگاه برتر قرار گرفت و از مسئول روابط عمومی این جمعیت تقدیر و قدردانی به‌عمل آمد.

کد مطلب 3897830

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