جمعیت هلال احمر بوشهر در مانور زلزله مدارس رتبه عالی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر، برنامه امسال مانور زلزله در مدارس با رویکرد تاب آوری محلات، در سطحی بسیار بالاتر نسبت به سال‌های گذشته برگزار شد و جمعیت هلال احمر استان بوشهر با کسب امتیاز ۱۰۶ بالاترین امتیاز را ارزیابی به‌عمل آمده به‌دست ‌آورد و به مقام عالی رسید.

همچنین این جمعیت در حوزه مهم و خطیر روابط عمومی و اطلاع رسانی و تجلی اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر در بخش خبر و ارتباطات رسانه‌ای در سومین جشنواره گلچین هلال در تهران جزو ۳ دستگاه برتر قرار گرفت و از مسئول روابط عمومی این جمعیت تقدیر و قدردانی به‌عمل آمد.