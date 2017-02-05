کنفرانس«دوره های تحصیلی بین المللی درعلوم انسانی ومطالعات فرهنگی»

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ماینتس آلمان کنفرانسی با عنوان «دوره های تحصیلی بین المللی در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: فرصت ها، چشم اندازها و چالش ها» را در تاریخ ۲۹-۳۰ ژوئن سال جاری میلادی برگزار می کند.

این کنفرانس به ابعاد مهم بین المللی شدن آموزش در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می پردازد و روی جنبه های کلیدی زیر تمرکز دارد:

۱- تنوع زبانی – اکثر دوره های تحصیلی بین المللی انگلیسی را به عنوان زبان تدریس وآموزش استفاده می کنند. اما آیا این تنها راه حل است و یا ایده های دیگری هم برای حمایت از تنوع زبانی ای که خود یکی از جنبه های اصلی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محسوب می شود، وجود دارد؟

۲- کلاس های بین المللی- دانشجویان دوره های تحصیلی بین المللی یک گروه به شدت ناهمگن را تشکیل می دهند. ما چگونه می توانیم بین پس زمینه های متفاوت دانشگاهی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان پل بزنیم و بین آنها با برنامه های درسی ارتباط برقرار کنیم؟

۳- اشتغال- انتقال از محیط دانشگاه به زندگی کاری یک چالش است، به ویژه برای دانشجویان علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آیا ما می توانیم رویکردها و فعالیتهای مناسبی برای حمایت از قابلیت های محل کار و اشتغال پیدا کنیم که بتوانند دوره های مطالعات ملی و بین المللی هماهنگی داشته باشند؟

این کنفرانس در قالب یک کارگاه برنامه ریزی شده که تمرکز آن بر شبکه سازی وتبادل نظر بین همکاران و نهادها است. پس از سخنرانی مقدماتی بهترین نمونه های عملی معرفی می شوند و بحث های در قالب میزگرد دنبال می شود که در طی آن از همه شرکت کنندگان دعوت می شود تا راه حل ها و ایده های پیشگامانه شان را مطرح کنند.

ما در انتظار حضور شرکت کنندگانی در زمینه های زیر هستیم:

۱- نمایندگان دوره های تحصیلی دومدرکی و دیگر انواع دوره های تحصیلی.

۲- نمایندگان پروژه های مطالعاتی نوآورانه (از نهادها، ادارات، دانشکده ها، همچنین دفاتر بین المللی و مراکز خدمات حرفه ای وشغلی)

۳- کارفرمایان (آینده نگر) فارغ التحصیلان رشته علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۴- نمایندگان کارگزاران ملی و بین المللی آموزش و پرورش ملی و بین المللی.

اگر شما هم یک طرح جالب یا نمونه ای مرتبط با یکی از این سه جنبه اساسی این کنفرانس دارید وتمایل دارید آن را در مدت ۱۵-۱۰ دقیقه ارائه و معرفی کنید، از شما دعوت می کنیم که چکیده ای (۴۰۰-۶۰۰ کلمه ای به همراه عنوان، نام، مؤسسه و اطلاعات تماس) را تا تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ به ایمیل برگزار کننده کنفرانس به آدرس (talcme@uni-mainz.de) ارسال کنید.

مطالب ارائه شده به طور مشترک توسط اعضای پروژه «فرهنگ های نوشتاری و ادبی» در اروپای قرون وسطا و شورای آموزش گوتنبرگ مورد گزینش و انتخاب قرار خواهند گرفت. ما نتایج را تا پایان مارس ۲۰۱۷ به اطلاع شما خواهیم رساند.

این کنفرانس به طور مشترک توسط پروژه اروپایی«متنی و فرهنگ ادبی در اروپا در قرون وسطی» و شورای آموزش گوتنبرگ وابته به ادانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینتس برگزار می گردد.