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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

در ژوئن سال جاری برگزار می شود:

کنفرانس«دوره های تحصیلی بین المللی درعلوم انسانی ومطالعات فرهنگی»

کنفرانس«دوره های تحصیلی بین المللی درعلوم انسانی ومطالعات فرهنگی»

دانشگاه ماینتس آلمان کنفرانسی با عنوان «دوره های تحصیلی بین المللی در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: فرصت ها، چشم اندازها و چالش ها» را برگزار یم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ماینتس آلمان کنفرانسی با عنوان «دوره های تحصیلی بین المللی در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: فرصت ها، چشم اندازها و چالش ها» را در تاریخ ۲۹-۳۰ ژوئن سال جاری میلادی برگزار می کند.

این کنفرانس به ابعاد مهم بین المللی شدن آموزش در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می پردازد و روی جنبه های کلیدی زیر تمرکز دارد:

۱- تنوع زبانی – اکثر دوره های تحصیلی  بین المللی انگلیسی را به عنوان زبان تدریس وآموزش استفاده می کنند. اما آیا این تنها راه حل است و یا ایده های دیگری هم برای حمایت از تنوع زبانی ای که خود یکی از جنبه های اصلی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محسوب می شود، وجود دارد؟

۲- کلاس های بین المللی- دانشجویان دوره های تحصیلی بین المللی یک گروه به شدت ناهمگن را تشکیل می دهند. ما چگونه می توانیم بین پس زمینه های متفاوت دانشگاهی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان پل بزنیم و بین آنها با برنامه های درسی ارتباط برقرار کنیم؟

۳- اشتغال- انتقال از محیط دانشگاه به زندگی کاری یک چالش است، به ویژه برای دانشجویان علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آیا ما می توانیم رویکردها و فعالیتهای مناسبی برای حمایت از قابلیت های محل کار و اشتغال پیدا کنیم که بتوانند دوره های مطالعات ملی و بین المللی هماهنگی داشته باشند؟

این کنفرانس در قالب یک کارگاه برنامه ریزی شده که تمرکز آن  بر شبکه سازی وتبادل نظر بین همکاران و نهادها است. پس از سخنرانی مقدماتی بهترین نمونه های عملی معرفی می شوند و بحث های در قالب میزگرد دنبال می شود که در طی آن از همه شرکت کنندگان دعوت می شود تا راه حل ها و ایده های پیشگامانه  شان را مطرح کنند.

ما در انتظار حضور شرکت کنندگانی در زمینه های زیر هستیم:

۱- نمایندگان دوره های تحصیلی دومدرکی و دیگر انواع دوره های تحصیلی.

۲- نمایندگان پروژه های مطالعاتی نوآورانه (از نهادها، ادارات، دانشکده ها، همچنین دفاتر بین المللی و مراکز خدمات حرفه ای وشغلی)

۳- کارفرمایان (آینده نگر) فارغ التحصیلان رشته علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۴- نمایندگان کارگزاران ملی و بین المللی آموزش و پرورش ملی و بین المللی.

اگر شما هم یک طرح جالب یا نمونه ای مرتبط با یکی از این سه جنبه اساسی این کنفرانس دارید وتمایل دارید آن را  در مدت ۱۵-۱۰ دقیقه ارائه و معرفی کنید، از شما دعوت می کنیم که چکیده ای (۴۰۰-۶۰۰ کلمه ای به همراه عنوان، نام، مؤسسه و اطلاعات تماس) را تا تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ به ایمیل برگزار کننده کنفرانس به آدرس  (talcme@uni-mainz.de)  ارسال کنید.

مطالب ارائه شده به طور مشترک توسط اعضای پروژه «فرهنگ های نوشتاری و ادبی» در اروپای قرون وسطا و شورای آموزش گوتنبرگ مورد گزینش و انتخاب قرار خواهند گرفت. ما نتایج را تا پایان مارس ۲۰۱۷ به اطلاع شما خواهیم رساند.

این کنفرانس به طور مشترک توسط پروژه اروپایی«متنی و فرهنگ ادبی در اروپا در قرون وسطی» و شورای آموزش گوتنبرگ وابته به ادانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینتس برگزار می گردد.

کد مطلب 3897832
خداداد خادم

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