تکمیل زایشگاه و اورژانس بشرویه نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به اینکه اقتصاد اکثر مردم این منطقه بر پایه کشاورزی، دامداری است، گفت: تنها راه رونق دوباره اقتصاد در این منطقه، سرمایه گذاری در حوزه صنعت، معدن و گردشگری است.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: در دهه فجر تعداد ۵۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد که برای ۷۳ نفر نیز اشتغالزایی دارد.

وی افزود: از این تعداد ۳۰ پروژه در روستاها با اشتغال ۵۸ نفر نیز در این دهه به بهره برداری می‌رسد.

زمان زاده با اشاره به خشکسالی های چند ساله و افت آب‌های زیرزمینی خواستار خریداری چاه‌های کم بازده و یا بدون بازده شد.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: راه ارتباطی بشرویه با ریل مناسب نیست و با توجه به اینکه از طریق ریل با ۷ استان کشور ارتباط مستقیم داشته و نیز در حال حاضر ترمینال خوبی در این ایستگاه در حال ساخت است لذا می‌طلبد تا ۴۰ کیلومتر از این مسیر را که وضعیت مناسبی ندارد، اصلاح شود.

زمان زاده همچنین خواستار راه اندازی بنیاد برکت در بشرویه شد.

وی گفت: برای بحث واگذاری استخر به بخش خصوصی نیز به دلیل مقرون به صرفه نبودن یک فردخیر پیدا شده که در صورت واگذاری در حد صفر خواستار تکمیل استخر بشرویه است.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: اورژانس و زایشگاه فعلی شهرستان نیز به دلیل نداشتن اعتبار ادامه کار عملاً متوقف شده و به شدت در تنگنای امکانات است.

وی همچنین گفت: تأمین آب شرب روستاهایی چون سرند و خدافرید نیگنان و توابع آن از طریق تانکر صورت می‌گیرد و مجتمع آبرسانی ارسک نیز تنها یک موتور پمپ دارد که در صورت خاموشی فلج می‌شود.

زمان زاده همچنین نبود تلفن در برخی روستاها را یک مشکل اساسی دانست.

وی با اشاره به اینکه طرح مطالعات نیمه تفصیلی معادن منطقه اعلام شده، خواستار پیگیری آن شد.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: ۶۵ درصد روستاهای شهرستان بشرویه گازرسانی شده و می‌طلبد تا دوروستای کوهپایه‌ای کرند و جوزردان که نیاز به هزینه کمتری نیز دارد گازرسانی شود.

زمان زاده همچنین خواستار ابلاغ چارت سازمانی ادارات شهرستان بشرویه شد.