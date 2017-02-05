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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

دمشق و پکن ۲ توافقنامه‌ به ارزش ۱۶ میلیون دلار امضا کردند

دمشق و پکن ۲ توافقنامه‌ به ارزش ۱۶ میلیون دلار امضا کردند

مقامات دولت‌های چین و سوریه ۲ توافقنامه به ارزش ۱۶ میلیون دلار امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، اداره برنامه ریزی و همکاری بین المللی سوریه امروز با سفارت چین در دمشق ۲ توافقنامه همکاری را امضا کرد.

بر اساس این توافقنامه همکاری، چین به ملت سوریه کمک‌های انسانی ارائه می دهد.

دکتر «عماد صابونی» رئیس اداره برنامه ریزی به نیابت از سوریه با «چی چیان جین» سفیر چین در دمشق به نیابت از جمهوری خلق چین این توافقنامه ها را امضا کرد.

بر اساس این توافقنامه ها، کمک های بشردوستانه با قیمت ۴۰ میلیون یوان چین و ۷۰ میلیون یوان به سوریه ارائه خواهد شد و قیمت مجموع این دو توافقنامه معادل ۱۶ میلیون دلار برآورد می شود.

کد مطلب 3897844

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