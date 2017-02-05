پیام رئیس جمهوری پاکستان به مناسبت روز همبستگی کشمیر

به گزارش خبرنگار مهر، «ممنون حسین» رئیس جمهوری پاکستان به مناسبت روز همبستگی کشمیر پیامی را منتشر کرد که متن پیام به شرح زیر است:

دولت و مردم پاکستان، حمایت اخلاقی، دیپلماتیک و سیاسی قاطعانه و همیشگی خود را از مردم ستم دیده جامو و کشمیر اشغال شده توسط هند در مبارزات دلیرانه آنها برای دستیابی به حق اولیه خود در تعیین سرنوشتشان در هفت دهه اخیر نادیده گرفته است، بلکه شدیدترین شکل از نقض حقوق بشر، سرکوب و خشونت را علیه آنها به کار برده است.

طی این مبارزات بومی و تاریخی، مردمان شجاع و با اراده کشمیر اشغالی، فداکاری های بی مثال و غیر قابل تصوری را متحمل شده اند. قساوت های نیروهای اشغالگر هند در ۶ ماه گذشته منجر به بیش از ۱۲۰ کشته و بیست هزار نفر زخمی شده است که بسیاری از آنها در شرایط وخیمی به سر می برند. بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای شلیک شده از سوی نیروهای هند، بیش از هزار نفر به آسیب های شدید چشمی مبتلا شده اند، در حالی که دستکم ۱۵۰ تن از این افراد از جمله زنان و کودکان در حال حاضر به طور دائم بینایی خود را از دست داده اند. هرچند تروریسم دولتی هند نتوانسته است تاکنون مردم کشمیر اشغالی را از مبارزات خود برای رهایی از سرکوب هند باز دارد.

پاکستان جامعه بین المللی را بر آن می دارد تا بر مسئولیت های خود در این موضوع واقف بوده و تحقیقات مستقلی را در خصوص نقض بی شمار حقوق بشر در کشمیر اشغالی توسط نیروهای اشغالگر هند طلب کند و به وظایف خود بر طبق قطعنامه های شورای امنیت در خصوص کشمیر عمل کند.

مناقشه جامو و کشمیر برنامه ناتمام تقسیم بندی شبه قاره هند است و یکی از قدیمی ترین مناقشات حل نشده و معوق در شورای امنیت سازمان ملل است. مسئله جامو و کشمیر مهمترین منازعه میان هند و پاکستان بوده و رؤیای صلح این منطقه تا زمان حل آن بر طبق خواست مردم جامو و کشمیر تحقق ناپذیر خواهد ماند. بیش از یک و نیم میلیون ساکن این منطقه حق آن را دارند تا طلوع صلح و سعادت را در سرزمین خود شاهد باشند؛ صلح و سعادتی که در نتیجه عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سوی هند از آن محروم مانده اند.