تأسیس بیمارستان جدید مهمترین نیاز شهرستان قروه است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز یکشنبه در مراسم اجرا و بهره برداری از برنامه ها و طرح های درمانگاه تخصصی شهدای قروه به مناسبت دهه فجر در شهرستان قروه اظهار داشت: شهرستان در حال حاضر نیازمند بیمارستانی مناسب با امکانات به روز است و باید این مهم برای توسعه سلامت در منطقه اجرا و عملیاتی شود.

به گفته وی تا کنون برای ساخت بیمارستان جدید مبالغی از طرف خیرین جمع آوری شده است اما این کافی نبوده و لازم است مسئولان مرتبط همکاری و همراهی داشته و در روند این کار تسریع کنند.

کولانی فرسوده بودن بیمارستان شهید بهشتی قروه را معضلی بزرگ دانست و بهسازی آن را هم بی فایده با هدر دادن هزینه ها عنوان کرد.

وی در ادامه طرح تحول نظام سلامت را عامل رفاه اجتماعی در جامعه عنوان کرد و گفت: طرح تحول به واقع یک تحول اساسی در حوزه درمان و سلامت به وجود آورد که به دلیل اطلاع رسانی ضعیف مورد ستم قرار گرفته است لذا باید با شناخت بهتری در این زمینه وارد شده و از آن مراقبت کرد.