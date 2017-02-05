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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد:

عملیات بهسازی وآسفالت شش کیلومتر از راه اصلی یاسوج-سمیرم تکمیل شد

عملیات بهسازی وآسفالت شش کیلومتر از راه اصلی یاسوج-سمیرم تکمیل شد

یاسوج- مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دهه فجر امسال عملیات بهسازی و آسفالت ۶.۵ کیلومتر از راه اصلی یاسوج-سمیرم تکمیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی علیمردانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی بیان داشت: اجرای فاز دوم این پروژه به طول ۵.۵ کیلومتر نیز در حال اجرا است.

علیمردانی تصریح کرد: ۲۸ کیلومتر از جاده پاتاوه به دهدشت نیز تا پایان اسفند ماه سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری می رسد.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از روستاهای استان ما قبل از انقلاب از داشتن راه ارتباطی اولیه نیز محروم بودند، گفت: همچنین قبل از انقلاب تنها ۲۰۰ کیلومتر راه ارتباطی در استان وجود داشت.

علیمردانی تصریح کرد: اکنون طول راههای ارتباطی روستاهای استان به چهار هزار کیلومتر راه روستایی رسیده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: امروز در دورافتاده ترین مناطق استان همچون سیلاب کلوار و زیلایی در شهرستان بویراحمد نیز راه ارتباطی مناسب وجود دارد.

کد مطلب 3897857

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