شهرستان قرچک ۱۶ شهید مدافع حرم را تقدیم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تشییع شهید مدافع حرم در این منطقه اظهار داشت:شهید احمد شجاعی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) بود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک افزود:شهید شجاعی علیرغم اینکه ۲۲ سال سن داشت اما درس ها و آموزه های عاشورا و قیام امام حسین(ع) را در زندگی پیاده ساخت و توانست در تاریخ جاودانه شود.

وی ادامه داد: مردم شهرستان قرچک با تشییع شهید شجاعی در ایام الله دهه مبارک فجر، نشان دادند که ادامه دهندگان حقیقی راه و مسیر شهدا هستند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک با اشاره به این نکته که راه شهدای مدافع حرم با جدیت دنبال خواهد شد، بیان داشت: بدون تردید خون مطهر شهدای مدافع حرم موجب عزت و اقتدار مکتب اهل بیت عصمت و طهارت خواهد شد.

کادری تأکید کرد: شهرستان قرچک تاکنون ۱۶ شهید مدافع حرم را تقدیم کرده است.