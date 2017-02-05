۱۸۰۰هکتار اراضی شهرستان سمنان تحت آبیاری قطره ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ذوالفقاری در خلال نشست جمع بندی پروژه های افتتاح شده سمنان همزمان با شامگاه یکشنبه در جهاد کشاورزی این شهرستان، بیان داشت: درسال جاری ۲۱۸ هکتار به اراضی تحت آبیاری قطره ای سمنان افزوده شده که صبح امروز شاهد افتتاح سه پروژه قابل توجه در این حوزه با حضور مسئولان شهرستانی بودیم.

مدیرجهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه دولت در هر هکتار ۷۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به کشاورزان متقاضی در این بخش ارائه می کند، ابراز داشت: با توجه به خشکسالی های سال های اخیر، نیازمند ایجاد بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت آبیاری قطره ای هستیم.

ذوالفقاری از افتتاح سیستم آبیاری قطره ای و استخر ذخیره آب در روستای اعلای سمنان خبر داد و گفت: این طرح در باغ شش هکتاری پسته و با استخر ذخیره سازی آب با حجم یک هزار و ۳۵۰ متر مکعب با اعتباری معادل ۶۹۸ میلیون تومان به افتتاح رسید.

وی افزود: اولویت جهاد کشاورزی استقرار سیستم های آبیاری با توجه به شرایط خشکسالی های چند سال اخیر و استمرار آن و کم آبی های موجود در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرجهاد کشاورزی سمنان گفت: امروز سیاست های افزایش کمی تولید در واحد سطح در زمره سیاست های اتخاذ شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.