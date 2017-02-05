پروژه آبرسانی به شهر دشتی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی معاون مهندسی و توسعه آبفای هرمزگان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه آبرسانی به شهر دشتی هدف از اجرای این پروژه را تامین منابع آبی پایدار شهر دشتی عنوان کرد و گفت: این پروژه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال و خط انتقالی به طول ۴.۱ کیلومتر اجرایی شده است.

به گفته صادقی؛ شهر دشتی واقع در شهرستان پارسیان با جمعیت ۵هزار نفر است که تامین آب این شهر از طریق خط انتقال آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس و به میزان ۱۵.۵ لیتر برثانیه است.

وی افزود: همچنین طول شبکه توزیع آب این شهر ۳۶ کیلومتر و نیاز آبی آن ۲۳ لیتربرثانیه است که با بهره برداری از پروژه آبرسانی به شهر دشتی این کمبود آب مرتفع می شود.