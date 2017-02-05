کارخانه دانه بندی منیزیت نوک آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر ظهر امروز معدن و کارخانه دانه بندی منیزیت نوک آباد (طرح فرآوری و پرعیارسازی منیزیت) با حضورحسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از مدیران و مسئولین محلی افتتاح و به بهره برداری رسید.

بنا بر این گزارش کارخانه دانه بندی منیزیت نوک آباد با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال برای ۱۸نفر به بهره برداری رسید که در این کارخانه محصول پودر منیزیت دانه بندی شده تولید می شود.

گفتنی است: معدن وکارخانه دانه بندی نوک آباد با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن در سال در ۱۴۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان زاهدان و در حوزه شهرستان نصرت آباد قرار دارد.