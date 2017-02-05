به گزارش خبرنگار مهر، سیامک واحدی ظهر روز یک شنبه ۱۷ بهمن ماه در مراسم روز پرستار که در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی سنندج برگزار شد ضمن گرامی داشت دهه فجر و روز پرستار گفت: جایگاه و شغل پرستاری از ابتدای خلقت انسان وجود داشته و به آن اهمیت داده شده و چه خوب است الگوی پرستاران ما حضرت زینب(س) است.

وی با اشاره به سوره یوسف در قرآن کریم افزود: خداوند در این سوره گفته است که حضرت یوسف به دلیل پرستاری از زندانیان او را از جمله نیکوکاران قرار می دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: پرستاری در ابتدای دین اسلام وجود داشته و در زمان جنگ های پیامبر بانوی به نام نسیبه با مشک و خرجین در میان مصدومان جنگ از آنها پرستاری می کرد.

واحدی گفت: تمام زحمان پزشکان به واسطه خدمات شبانه روزی پرستاران است و تجویز های پزشکان و اجرای آن توسط پرستاران در نتیجه به شفای بیمار می رسد.

وی به احداث بیمارستان کوثر پرداخت و افزود: بیمارستان کوثر بزرگترین پروژه بعد از انقلاب در کردستان است که همانطور قول داده بودیم چند روز آینده افتتاح می شود و همه قسمت های آن آماده بهربرداری است و تنها بیماران را کم دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: این بیمارستان را من درست نکرده ام و تلاش چندین و چند ساله ناظران، مسئولین فنی بیمارستان، کارگران و مهندسان این بیمارستان را به این مرحله رسانده است.

وی گفت: از شما پرستاران درخواست دارم که در افتتاح و احداث قسمت های مختلف این بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی را همراهی و حمایت کنید.

واحدی گفت: شما پرستاران من را حمایت کنید من هم در وهله اول شما را با دعای خیر حمایت و در مرحله دوم مطالبات باقی مانده شما پرستاران که چند ماهی است به عقب افتاده و در دو هفته آینده به امید خدا این حقوق های معوقه پرداخت خواهد شد.