به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی کشور، «محمدرضا کارگر» مدیر اداره کل موزه ها با اعلام این خبر گفت: تمامی موزه هایی که با نظارت سازمان میراث فرهنگی اداره می شوند ۲۱ بهمن ماه رایگان هستند.

وی افزود: موزه های سازمان میراث فرهنگی کشور قرار بود روز جمعه ۲۲ بهمن ماه رایگان باشند که به دلیل حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جمعه تصمیم گرفته شد که روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن همه‌ی موزه‌های تابعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رایگان باشد.

مدیر اداره کل موزه‌ها افزود: بازدید رایگان موزه ها مختص گردشگران داخلی و گردشگران خارجی است که به صورت انفرادی از موزه ها بازدید می کنند.

به گفته وی، گردشگران خارجی که با تور به بازدید از موزه می پردازند باید هزینه بازدید از موزه ها را پرداخت کنند.