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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

۳۴طرح اقتصادی وتولیدی بااشتغالزایی۴۰۰ نفر دراستان افتتاح می شود

۳۴طرح اقتصادی وتولیدی بااشتغالزایی۴۰۰ نفر دراستان افتتاح می شود

یاسوج- معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت:۳۴طرح اقتصادی، تولیدی واشتغالزا دردهه فجربا اشتغالزایی ۴۰۰ نفر به طور مستقیم در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنائی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان افتتاح می شود.

وی بیان داشت: همچنین در دهه فجر هفت طرح اقتصادی و تولیدی بزرگ نیز در استان کلنگ زنی می شود.

محنایی افزود: این طرحها با ۵۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای ۶۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: در مجموع ۴۱ طرح اقتصادی با یکهزار نفر اشتغالزائی مستقیم در این استان افتتاح و کلنگ زنی خواهد می شود.

محنایی اعتبار کل این پروژه ها را ۵۵۲ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 3897909

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