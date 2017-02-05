۳۴طرح اقتصادی وتولیدی بااشتغالزایی۴۰۰ نفر دراستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنائی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان افتتاح می شود.
وی بیان داشت: همچنین در دهه فجر هفت طرح اقتصادی و تولیدی بزرگ نیز در استان کلنگ زنی می شود.
محنایی افزود: این طرحها با ۵۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای ۶۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: در مجموع ۴۱ طرح اقتصادی با یکهزار نفر اشتغالزائی مستقیم در این استان افتتاح و کلنگ زنی خواهد می شود.
محنایی اعتبار کل این پروژه ها را ۵۵۲ میلیارد ریال عنوان کرد.
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