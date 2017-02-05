۳۴طرح اقتصادی وتولیدی بااشتغالزایی۴۰۰ نفر دراستان افتتاح می شود

یاسوج- معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت:۳۴طرح اقتصادی، تولیدی واشتغالزا دردهه فجربا اشتغالزایی ۴۰۰ نفر به طور مستقیم در استان به بهره برداری می رسد.