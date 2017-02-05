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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۱۵۰ هزار تن آهک هیدراته در پلدختر تولید خواهد شد

۱۵۰ هزار تن آهک هیدراته در پلدختر تولید خواهد شد

پلدختر- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه آهک هیدراته پلدختر ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن آهک هیدراته در سال را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان ظهر یک شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه آهک صنعتی هیدراته شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه پروژه کارخانه آهک صنعتی و هیدراته پلدختر یکی از اصلی ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی در راستای جلوگیری از خام فروشی و استفاده از نعمت خدادای از این منطقه است، اظهار داشت: سرمایه گذاران پروژه کارخانه آهک صنعتی و هیدراته جوانان شهرستان پلدختر را به کار بگیرند.

وی گفت: تولید محصول این معدن در نهایت فرآوری خواهد شد و در صنعت فولاد و مس که جزء ضرورت های تولید است نه تنها در شهرستان پلدختر بلکه درسطح کشور استفاده می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در کنار بخش خصوصی هر چه سریعتر این پروژه به بهره برداری می رساند.

کرباسیان با بیان اینکه در حضور همه مقامات و مردم اعلام می داریم که از نظر بودجه جای نگرانی نیست و شرکت نوسازی صنایع و ایمیدرو بودجه این پروژه را به طور کامل پرداخت می کند، تصریح کرد: این پروژه حدود ۱۵۰ نفر اشتغال مستقیم و ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار تن آهک هیدراته را خواهد داشت.

وی گفت: شهرستان پلدختر کوه تا کوه نعمت خدادادی معدن آهک دارد  که باید بهره برداری و استفاده شود.

کد مطلب 3897912

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