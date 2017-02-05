۲۵۰۰بیمار سرطانی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

محسن آذری پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ بیمارسرطانی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: باید زمینه برای مبارزه با بیماری سرطان در استان فراهم شود.

وی عنوان کرد: شایع ترین سرطان در بین خانم ها سرطان پستان و در بین مردان سرطان معده و شایع ترین سرطان بین دو جنس زن و مرد سرطان پوست است.

وی افزود: در حال حاضر میزان موارد جدید بروز سرطان در کشور۱.۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و این آمار در چهارمحال و بختیاری ۰.۷ درصد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: برنامه های اطلاع رسانی در خصوص عوامل ایجاد سرطان در سطح استان در حال اجرا است.