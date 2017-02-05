کلنگ احداث دو واحد صنعتی در شهرستان آوج به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر کلنگ آغاز عملیات اجرایی دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی آوج با حضور استاندار قزوین و فرماندار آوج به زمین زده شد.

در این مراسم کلنگ آغاز عملیات اجرایی دو واحد تولیدی برای ساخت ملزومات اداری و فرآوری محصولات کشاورزی در زمینی به مساحت یازده هکتار به زمینزده شد.

با تکمیل این واحدها زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر در این واحدهای تولیدی مستقر در ناحیه صنعتی آوج فراهم می شود.

همتی: جذب سرمایه گذاران بومی در استان قزوین جدی گرفته می شود

فریدون همتی در آئین آغاز عملیات اجرایی دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی آوج به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: سرمایه گذاران بومی شهرستان که در حال حاضر در دیگر شهرها و پایتخت زندگی می کنند باید نسبت به آبادانی شهرهای خود احساس مسئولیت کنند و ما نیز آنها را تشویق کنیم تا برای سرمایه گذاری در عمران و آبادانی آنها مشارکت کنند.

وی اضافه کرد: مشوق های خوبی برای سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار در استان قزوین تدارک دیده شده که امیدواریم بتواند به رونق سرمایه گذاری در این مناطق کمک کند.

استاندار قزوین تصریح کرد:شهرستان آوج ازظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است که باید از آنها برای رونق اقتصادی در این منطقه بهره گرفت.

وی اظهارداشت: این شهرستان در حوزه گردشگری نیز ظرفیت های بالایی دارد و در صورت سرمایه گذاری در این بخش می تواند حوزه اشتغال منطقه را متحول کند.

همتی یادآورشد: فضای تولید در استان و کشور به سمت رونق پیش می رود و بدون برخورداری از چنین فضایی که با تلاش دولت و در نتیجه برجام پدید آمده، تولیدکنندگان قادر به حضور در بازارهای خارجی و رونق در صادرات محصولات خود نبودند.

ناحیه صنعتی آوج دارای ۶ واحد بهره بردار و ۱۳ واحد در حال ساخت با ۶۶ هکتار مساحت است.