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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

جذب ۱۲۳۷ نیرو در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جذب ۱۲۳۷ نیرو در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بیرجند- معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از جذب یک هزار و ۲۳۷ نیرو در این دانشگاه طی سال جاری خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، بهنام باریک بین ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طی سال جاری یک هزار و ۲۳۷ نیرو در قالب پیمانی، شرکتی و تبدیل وضعیت جذب این دانشگاه و واحدهای تابعه شده است.

 معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان داشت: به زودی مراحل گزینش و به کارگیری ۵۲۶ نیرو انجام و استخدام خواهند شد.

وی عنوان کرد: از مجموع نیروها جذب شده ۲۵۵ نفر برای بیمارستان رازی و ۲۰ نفر برای مرکز رادیو تراپی استان هستند.

 وی مطالبه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از شرکت های بیمه ای را تا بهمن ماه ۹۱.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: معوقات پرسنلی از خرداد ماه تا به کنون رقم ۹۶ میلیارد تومان است که هنوز پرداخت نشده است.

باریک بین عنوان کرد: پروژه اورژانس بیمارستان قاین با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ متر مربع آماده افتتاح است.

کد مطلب 3897932

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