غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، اظهار داشت: سالجاری از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در راستای مبارزه با ورود کالای قاچاق تلاش می کند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مبارزه با کالای قاچاق از اهداف و رسالت های اصلی نیروی انتظامی این استان است، عنوان کرد: با تلاش و کوشش نیروی های انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۳۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد.

وی ادامه داد: در سالجاری بیش از یک هزار دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در سطح استان شناسایی و توقیف شده است.