به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در جلسه شورای اداری شهرستان یاد و خاطر شهدای شهرستان را گرامی داشت.

وی با اشاره به ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند جشن‌های پیروزی انقلاب در ایام الله دهه مبارک فجر توسط مردم، نشان از زنده بودن این انقلاب و ملت دارد.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: متاسفانه خشکسالی ها قنوات و سفره‌های آب زیرزمینی را با کاهش مواجه کرده و این امر باعث واردشدن خسارات فراوانی به کشاورزان شده است لذا امید می‌رود حداقل سود و جریمه دیرکرد بانک‌ها بخشیده شود.

امام جمعه شهرستان بشرویه اظهار داشت: با توجه به کمی بارندگی‌ها و نیز شوری منابع آبی این شهرستان یکی از شاخص‌های توسعه و رونق بخشیدن به اقتصاد مردم فعال نمودن هر چه بیشتر بخش صنعت و معدن بشرویه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه تقریباً بشرویه در یک بن بست قرار دارد، خواستار توسعه راه‌های این شهرستان به منظور رونق بیشتر بشرویه شد.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: در صورت تکمیل راه بشرویه به طبس و نیز احداث جاده بشرویه به بجستان راه استان‌های چهارمحال بختیاری، یزد، طبس و... حدود 110 کیلومتر به مشهد مقدس نزدیک‌تر می‌شود.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین خواستار پیگیری و اختصاص اعتبارات و تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سرمازدگی شد.