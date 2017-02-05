به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در هفته بیستم لیگ برتر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی آغاز شد. تا پایان نیمه اول همچنان بر تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه افزوده می‌شد و در پایان این نیمه اکثر جایگاه‌های ورزشگاه آزادی پر شده بود و تنها یک جایگاه که میان هواداران دو تیم فاصله انداخته بود خالی بود.

* پس از اینکه تراکتور گل دوم را دریافت کرد، امیر قلعه‌نویی لوسیانو ادینیو را از روی نیمکت بلند کرد تا خودش را آماده ورود به زمین کند. این بازیکن به جای شهرام گودرزی وارد زمین شد.

* در پی صحبت های اخیر سرمربی تیم ملی، هواداران پرسپولیس به آن واکنش نشان دادند و با شعار تیم ملی پرسپولیس به حمایت از بازیکنان تیم شان پرداختند.

* در نیمه دوم بازیکنان، اعضای تیم و هواداران تراکتورسازی معتقد بودند پرسپولیسی‌ها وقت کشی می کنند و هواداران تراکتور نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

* همچنین در یک صحنه که توپ در میانه میدان بود و بازی در جریان نبود یک نفر از روی نیمکت تراکتور به داخل زمین آمد و توپ را برای بیرانوند فرستاد. داور چهارم پس از این حرکت به سرعت به سمت این فرد رفت و به او تذکر داد. نیمکت نشینان تیم تبریزی بارها بابت وقت‌کشی پرسپولیس به داور چهارم اعتراض کردند.

* یک هوادار تیم تراکتورسازی که شرایط مناسبی نداشت، در اواسط نیمه اول به آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

* در یک صحنه، بازیکنان پرسپولیس بازی جوانمردانه را رعایت نکردند که برانکو به سرعت به سمت بازیکنانش رفت و به آنها تذکر داد تا بازی جوانمردانه را رعایت کنند.